Herr Annan, warum ist Afrika so arm?

Kofi Annan: Afrika ist nicht arm, es ist ein reicher Kontinent mit sehr vielen armen Menschen. Afrika verliert sehr viel Geld durch illegale Finanzströme und Steuerflucht. Jedes Jahr fließen rund 160 Milliarden Dollar nach Afrika, etwa durch Überweisungen von Afrikanern, die nicht auf dem Kontinent leben, oder in Form von Hilfsgeldern. Zugleich verlieren wir mehr als 200 Milliarden in Finanzströmen nach außen. Wir sind also ein Nettozahler an den Rest der Welt.