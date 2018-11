Andreas Rode war Metzger, Reaktortechniker, Kickboxer und Motorradfahrer. Heute ist er schwerbehindert. Ein Film über einen Mann, der den Glauben an die Medizin verloren hat.

Andreas Rode wollte nach einem Bandscheibenvorfall wieder schmerzfrei leben. Aber seine neue Prothese zersetzte sich im Körper und gelangte in seine Nervenbahnen. Ein Porträt.

Im Podcast "Das Thema" spricht Andreas Rode mit Vinzent-Vitus Leitgeb über sein Schicksal. Außerdem in dieser Folge: die SZ-Redakteurin Katrin Langhans. Sie hat fast zwei Jahre an den Implant Files recherchiert und erklärt, warum es Patienten so schwer haben, von mangelhaften Medizinprodukten zu erfahren.