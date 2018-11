Alle Menschen sind gleich, unabhängig von Hautfarbe und Religion, Geldbeutel und Geschlecht: Das ist eine tolle Sache, wenn es zum Beispiel ums Wahlrecht geht, um Aufstiegschancen, um die Kinderbetreuung oder ums Müllruntertragen. Keine gute Idee ist die Gleichbehandlung von Männern und Frauen allerdings in der Medizin. Aber gerade da wird sie ständig vollzogen, viel häufiger, als es sinnvoll ist.

Ausgerechnet in der Heilkunde, dort also, wo es wirklich physiologische, anatomische und hormonelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, werden diese Unterschiede kaum berücksichtigt. Das führt zu einer Reihe von Gesundheitsschäden bei Frauen, die aus reiner Ignoranz geschehen. Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass Frauen und Männer nicht gleich sind.

So wird ein Herzinfarkt bei Patientinnen regelmäßig übersehen, weil bei ihnen die Symptome nicht so offensichtlich zu erkennen sind. Frauen zeigen eher Atemnot, Übelkeit oder Erbrechen. Auch leiden Frauen um bis zu 70 Prozent häufiger an Nebenwirkungen von Arzneimitteln als Männer. Da überrascht es nicht, dass Frauen auch bei Fehlentwicklungen von Medizinprodukten die Hauptleidtragenden sind. Am Schrott im Körper leiden sie im Grunde sogar doppelt.