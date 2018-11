Elf Patienten erzählen von ihrem Leben mit fehlerhaften Implantaten.

Maximilian Crusius, 10, Insulinpumpe

" Seit ich drei Jahre alt war, trage ich eine Insulinpumpe. Meine Pumpe ist so groß wie ein Portemonnaie und gibt automatisch Insulin in meinen Körper ab. Ganz allein kann die Pumpe meinen Zuckerhaushalt aber nicht kontrollieren. Wenn ich zum Beispiel Sport mache oder etwas esse, muss ich mir zusätzlich selbst Insulin geben. Ich rufe dann von der Schule aus meine Mutter an, und sie berechnet für mich den Wert, den ich in das Gerät eingeben muss, wenn ich zum Beispiel zu Mittag ein Schnitzel mit Kartoffeln esse. Je nachdem, wie groß die Dosis ist, tut es manchmal weh , an der Stelle, wo der Katheter in meinen Körper läuft, aber ich finde die Pumpe trotzdem praktisch. Was ich nicht so gut finde, ist, dass es immer wieder zu Problemen kommt. Zum Beispiel vor ein paar Monaten, als neues Insulin in die Pumpe nachgefüllt werden musste. Meine Mama hat erfahren, dass es beim Wechseln der Ampulle zu einem Überdruck hätte kommen können. Dabei hätte es passieren können, dass mir die Pumpe wohl zu viel Insulin auf einmal hätte abgeben können. An einer Überdosis Insulin kann man wohl auch sterben . Wir haben die Infusionssets, die wir schon zu Hause hatten, dann nicht mehr verwendet. Das hat mir schon Angst gemacht."



Medtronic gab im September 2017 eine dringende Sicherheitsmeldung zu den Infusionssets heraus, die Max für seine Pumpe braucht. Das Unternehmen rief die Sets freiwillig zurück, nach, wie es schreibt: „aktuellen Berichten einer möglichen Über-Verabreichung von Insulin“. (Protokoll: Katrin Langhans)