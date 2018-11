Andreas Rode erinnert sich vor allem an die Schmerzen. Zehn Jahre ist es her, da sei es losgegangen. "Brutalst war das“, sagt der 47-Jährige, „wie Feuer“. Irgendwann habe sein Körper ihm nicht einmal mehr gemeldet, wann er Wasser lassen musste. Mehrmals am Tag habe er sich umziehen müssen.