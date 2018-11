Zum Beispiel die von Udo Buchholz, Herzpatient. Vor gut vier Jahren bekam er einen Schrittmacher eingesetzt, den damals kleinsten der Welt. Er hieß Nanostim und war nur so groß wie eine Tintenpatrone. Das Versprechen: keine OP, keine Vollnarkose - und keine Komplikationen. Etwa drei Jahre später gab es bei Nanostim Batterieprobleme, Patienten kamen mit rasendem Puls in die Krankenhäuser. Das geht aus Akten hervor, die der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR vorliegen. Die Patienten hätten sterben können.

Außerdem war das Einsetzen des Schrittmachers gefährlicher als die Werbung versprochen hatte. In Deutschland starben mindestens zwei Nanostim-Patienten, nachdem ihre Herzbeutel bei den Implantationen verletzt worden waren. Ob dies am Gerät lag oder an Fehlern der Operateure, blieb unklar.

Der Herzschrittmacher von Udo Buchholz ist nun kaputt, so wie die Geräte zig anderer Patienten. Buchholz hat Glück, wenn man so will, denn sein Herz setzt zwar manchmal aus, aber kurz genug, dass sein Leben nicht ausschließlich von diesem Gerät abhängt.