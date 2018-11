"Ich werde keinen Monat mehr aushalten können, wir haben fast nichts mehr", sagt der 20 Jahre alte Lenín Herrera, der mittlerweile weiß, dass es aufgrund der verschärften Regeln der US-Regierung etwa sechs Monate dauern dürfte, bis er an der meistfrequentierten Grenze der Welt um Asyl bitten darf. Herrera ist mit seiner Frau und dem zwei Jahre alten Sohn aus San Pedro Sula in Honduras geflüchtet, einer der gefährlichsten Städte der Welt.

Er sagt, dass Dealer gedroht hätten, ihn vor den Augen seiner Familie zu töten – und dass sie genau das mit dem Nachbarn getan hätten. In Honduras ist Drogenhandel allgegenwärtig, er zerfrisst Gesellschaft, Polizei und Regierung. Wie tief, das zeigt ein Vorfall an diesem Dienstag: Juan Antonio Hernández, der Bruder des honduranischen Präsidenten, wurde in Miami festgenommen. „Tony“ Hernández, wie er genannt wird, war mal Kongressabgeordneter in seinem Land. Jetzt werden ihm Drogenhandel und Waffenbesitz vorgeworfen. Laut dem New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman soll Hernández mit Maschinengewehren gesicherte Kokain-Lieferungen aus Kolumbien organisiert, Ermittler bestochen und Schmiergeld von Drogenbossen gefordert haben. Kaum jemand in Honduras glaubt, dass Tony Hernández so was ohne Wissen seines Bruders, des Präsidenten, tut.

Kann man es einem 20-jährigen Familienvater verdenken, dass er weg wollte aus dieser Vorhölle? Er hat ein Köfferchen dabei, auf dem „Essentials“ steht und genau das war drin: Medikamente, die nun aufgebraucht sind. Er hat noch 1300 Pesos, umgerechnet etwa 55 Euro. Herreras Frau lässt sich an diesem Montagnachmittag in einem Zelt die Läuse aus den Haaren entfernen, fast alle haben inzwischen Läuse hier, der Sohn kickt mit einem Freund eine Getränkedose über die Straße, es gibt sonst nichts zu tun.

Herrera sucht Essen für seine Familie, irgendwas, er selbst hat nur eine Handvoll Reis gegessen und eine Cola getrunken, die er von einem freiwilligen Helfer bekommen hat. Ein bisschen Zucker, immerhin, später soll es Tacos geben, von Helfern gebacken. Er sagt, und es ist ein Satz, den niemand vergessen kann, der ihn gehört hat: „Ob ich hier verrecke oder zurück nach Honduras muss, das macht für mich keinen Unterschied.“