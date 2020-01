Erderwärmung

Climate Engineering im Überblick



Was tun, um den globalen CO₂-Ausstoß in den Griff zu bekommen? Geo-Ingenieure tüfteln an zahlreichen Ideen, um das für das Klima schädliche Gas abzufangen und sicher zu verwahren.



von Felix Hütten, Dalila Keller und Tim Schröder