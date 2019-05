Schon weiß man – so demonstrieren es Forscher der Universität Plymouth in einem Experiment auf Youtube – was alles in so einem Smartphone steckt: Gewöhnliches wie 33 Gramm Eisen, 13 Gramm Silikon, vier Gramm Kohlenstoff. Wertvolles wie 36 Milligramm Gold und 90 Milligramm Silber. Exotisches wie Indium, Germanium, Neodym, Praseodym, Dysprosium, manches im einstelligen Milligrammbereich. Alles in allem mehr als jedes zweite Element, das in der Natur zu finden ist.