Schnee war gestern

Mancherorts erreichten die Schneemengen lebensgefährliche Ausmaße. Im Salzburger Land waren am 13. Januar 17 000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. In Ruhpolding-Seehaus fielen vom 1. bis 15. Januar 437 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, mehr als anderswo in einem ganzen Jahr.