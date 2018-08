Wäre die Fledermauskacke nicht so ein toller Dünger, vielleicht wäre die unglaubliche Lechuguilla-Höhle in Amerika nie entdeckt worden. Nachdem findige Geschäftsleute in den Hügeln von New Mexico einen riesigen Dungberg abgetragen hatten, kam plötzlich eine unscheinbare Grotte zum Vorschein, für Höhlenforscher eigentlich komplett uninteressant. Nur gelegentlich verirrten sich welche zu dem Loch. In den 1950erJahren aber hörte eine Gruppe starken Wind durch das Geröll am Boden pfeifen.

Manche Höhlen atmen. Zieht draußen ein Tiefdruckgebiet vorbei, pfeift Luft aus der Höhle heraus, Hochdruckgebiete pressen sie wieder in das unterirdische System hinein. Aus der Stärke des Windes schlossen die Speläologen, dass es eine sehr große Höhle dort unten geben muss. Erst am 26. Mai 1986 fanden Höhlenforscher aus Colorado den Durchschlupf in einen Gang. Es folgte die Erkundung einer der spektakulärsten Höhlen der Welt, die bis heute andauert.

Gerade ist Hazel Barton wieder dorthin aufgebrochen. Die wohl bekannteste Höhlenmikrobiologin der Welt sucht dort nach Millionen Jahre alten Lebewesen — Bakterien, die in der Tiefe die Zeiten überdauert haben, vollkommen unbeeinflusst von den Menschen. Fernsehteams und Hochglanzmagazine haben Barton auf ihren Exkursionen in die Unterwelt begleitet, von denen sie immer erstaunliche Kreaturen mit ans Tageslicht bringt. Die Organismen sind zwar so winzig, dass man ein Mikroskop braucht, um sie zu sehen. Doch sie haben das Gesicht der Erde geprägt.