Am extremsten war der Sommer wohl Ende Juli und Anfang August in Frankfurt am Main: Mit durchschnittlich 23,6 Grad Celsius war es hier im Juli so heiß wie nirgends sonst in Deutschland. Am Main wurden 18 Tage hintereinander mehr als 30 Grad gemessen.

In der Grafik sind solche Tage mit Maximaltemperaturen von mehr als 30 Grad als “heiße Tage” bezeichnet, als “Sommertage” zählen Tage mit mehr als 25 Grad Höchsttemperatur.

Dabei war Deutschland nur einer von sehr vielen Orten mit ungewöhnlicher Hitze. Skandinavien erlebte ebenfalls eine lange Hitzewelle von Mai bis August. Im Norden Kanadas war es Ende Juni fast 40 Grad warm, in Japan mussten in der dritten Juliwoche 22 000 Menschen aufgrund hoher Temperaturen ins Krankenhaus eingeliefert werden, 65 Personen starben. Selbst im Norden Sibiriens, entlang der Küste des Arktischen Ozeans, wurden Anfang Juli 32 Grad gemessen, 20 Grad mehr als sonst zu dieser Jahreszeit. “Es war nicht eine große Hitzewelle, die die ganze Nordhalbkugel in Beschlag genommen hat”, sagt die Klimaforscherin Friederike Otto. “Aber all diese individuellen Hitzewellen haben einen Faktor, der sie verbindet, und das ist der Klimawandel.”

Otto beantwortet mit ihrem Team an der Universität Oxford Fragen, an die Klimawissenschaftler sich lange nicht heranwagten: Lassen sich einzelne Wetterereignisse auf den Klimawandel zurückführen?

Für die Hitzewelle in Nordeuropa haben die Forscher diese Frage kürzlich mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Die Klimatologen lassen dazu Tausende Simulationen ablaufen, um zu ermitteln, wie häufig eine Hitzewelle unter realen Bedingungen zu erwarten ist. Anschließend streichen sie die menschengemachten Treibhausgase aus den Modellen und starten die Simulationen erneut - so isolieren sie den Klimawandel als Faktor.

Das Ergebnis: Die Erderwärmung hat die Wahrscheinlichkeit für die Hitzewelle im Norden Europas auf mehr als das Doppelte erhöht. Ohne den menschengemachten Klimawandel wäre ein solches Wetter also nur halb so häufig zu erwarten. “Das ist nur die konservative Lesart”, betont Otto - an einzelnen Orten lägen die Risiken teilweise höher. In den Niederlanden hat sich das Risiko für Hitzewellen etwa verdreifacht, in Kopenhagen verfünffacht. In Schweden ist es infolge des Klimawandels sechs Mal so groß. Deutsche Städte haben die Forscher zwar nicht explizit analysiert. “Aber die Größenordnung kann man sicher auf Deutschland übertragen”, sagt Otto, “gerade in Norddeutschland, wo das Klima ähnlich ist wie in Skandinavien.”

Das Wetter in Norddeutschland ist so wie in Skandinavien? Fragt man Hamburger, fühlten die sich dieses Jahr eher wie in Italien.