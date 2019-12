Brutal billig

Wie eine glückliche Braut sieht Vanitha nicht aus. Im Gegenteil: Wenn die junge Frau im leuchtend türkisen Sari davon erzählt, was sie tun musste, um den in Indien üblichen Brautpreis zu erschuften, versagt ihr die Stimme. Die 27-Jährige bricht immer wieder in Tränen aus.