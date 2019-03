Fliegen war noch nie so günstig. Mal kurz übers Wochenende nach Paris, London oder Rom jetten, kein Problem. Das geht schon für weniger als hundert Euro, hin und zurück. Eine Fahrt mit der Deutschen Bahn von München nach Berlin kostet in der Regel mehr. Das Geschäft mit dem Abheben boomt, Grenzen scheint es keine zu geben. Die Luftfahrtindustrie erwartet in den nächsten 15 Jahren gar eine Verdoppelung des globalen Flugverkehrs.

Doch wie lässt sich die Lust am Fliegen mit dem Klimaschutz vereinbaren? Kein anderes Verkehrsmittel verursacht auf 100 Kilometern so viel Treibhausgase. Doch wer schnell zum nächsten Geschäftstermin oder in den Urlaub will, der verdrängt solche Gedanken lieber.