Für Gernot Trausner führt der Weg zur Kraft vorbei an einem Misthaufen und zwei Schaukeln. Er parkt seinen SUV auf einem Kiesplatz am Rande von Krugzell, rund elf Kilometer von Kempten und nahe der Autobahn A7. Hier reichen die Wiesen über sanfte Hügel, die massiven Bergketten, die das Allgäu auch ausmachen, sind am Horizont nur zu erahnen, so sehr regnet es. In Wollmütze, Jeans, grobem Leinenhemd und Funktionsjacke geht Trausner einen matschigen Weg bis zum Fluss.