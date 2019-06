Formel Öko

Noch hat die Formel 1 viel mehr Zuschauer, noch würde jeder Formel- E-Fahrer sofort in die Königsklasse wechseln, sobald er ein Angebot hätte. Doch die Formel E wächst und bietet ein Kontrastprogramm zur Formel 1. Leiser, langsamer, unspektakulärer. Dafür nachhaltiger und familienfreundlicher. Und vor allem: mitten in der Stadt. Den Eiffelturm im Hintergrund, die Skyline von New York, den Fernsehturm von Shanghai, das Kolosseum in Rom, das alles kann die Formel 1 nicht bieten. Das könnte die Formel der Zukunft sein.