Wie viel Geld verdiene ich im Vergleich zu anderen Menschen? Bei dieser Frage verschätzen sich viele Menschen, zeigen Umfragen. Die ärmsten zehn Prozent halten sich häufig für gar nicht so arm. Zu den reichsten 20 Prozent Deutschlands will in Umfragen keiner gehören. Alle drängen in die Mitte. Doch in Wahrheit sind die Einkommen anders verteilt. Das ist für den einzelnen Befragten auch schwierig zu berechnen. Ökonomen vom arbeitgeberfinanzierten IW Köln haben sich jetzt die Mühe gemacht. Sie haben sich vor allem angeschaut, wie die Einkommensverteilung in verschiedenen Gruppen ist. Wie viele arme und reiche Rentner gibt es in Deutschland? Wie sieht es in Ostdeutschland aus? Wie für Migranten? Die SZ präsentiert die Ergebnisse der Berechnungen in sieben Grafiken, die zeigen, wie ungleich Deutschland ist.

Genutzt haben die IW-Ökonomen Judith Niehues und Maximilian Stockhausen Daten für das Jahr 2016, die aus dem des Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) stammen. Im Zentrum steht das Einkommen, das einer Person zum Ausgeben zur Verfügung steht. Allerdings wird berücksichtigt, ob man alleine lebt oder zu zweit. Wohnen zwei Menschen gemeinsam in einem Haushalt, addieren die Forscher ihre Einkommen und legen das dann zu gleichen Teilen auf die Personen um. Dabei wird außerdem berücksichtigt, dass für Paare manche Dinge relativ günstiger sind als für Single: Der Single muss den Kühlschrank alleine bezahlen, das Paar kann sich die Rechnung teilen. Besonders groß kann dieser Effekt bei der Miete sein. Die von den Ökonomen angelegte Single/Paar-Verrechnung folgt einer Methode, die die OECD entwickelt hat, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; sie umfasst auch Kinder.