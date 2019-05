Kondenswasser tropft von der Folie auf den Boden, in drei sauberen Reihen wachsen hier Erdbeerpflanzen, dazwischen steht Baumann, 24 Jahre, Sneaker, dunkelgrüner Kapuzenpulli. Baumann könnte so auch in einen Hörsaal gehen oder in ein Hipstercafé, aber sie führt seit einem Jahr den Hof ihres Vaters, Spargel + Beeren Baumann, Süddeutschlands größten Erdbeerproduzenten.