Das Volk der Ashaninka lebt im Urwald von Peru, dort, wo die gewaltige Bergkette der Anden an die Weiten Amazoniens stößt. Die Indigenen jagen in den Wäldern, tragen selbstgefertigte Kleidung, die sie mit groben Mustern bedrucken, sie leben in Hütten mit Dächern aus Palmwedeln und holen Wasser aus dem Bach. Sie versuchen, schonend mit der Natur umzugehen in dieser extremen Umgebung. Doch ihr Lebensraum ist bedroht.