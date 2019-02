Die vergessenen Weine

Auf diesen Moment hat sich Ulrich Martin lange gefreut. Endlich kann er den ersten jungen Wein im Glas kreisen lassen. Ein besonderer Moment für den Mann, der Rebstöcke vermehrt. Ein Moment, dem er seit der Lese im vergangenem September entgegenfiebert. "Für mich ist das wie Geschenke auspacken an Weihnachten", sagt Martin, ein Mann Mitte fünfzig. Die Flüssigkeit in seinem Glas schimmert gelb. Weißwein, ganz klar. Mehr will er zunächst nicht verraten.