Die Rallye Monte-Carlo war 1911 gegründet worden, mitinitiiert vom damaligen Fürsten Albert I., um auch im Winter Touristen in sein Reich zu locken. Und um möglichst viele davon zu erreichen, gab es einen Prolog, zu dem die Teilnehmer an vielen verschiedenen Orten in Europa starteten und sich in eine Sternfahrt auf Monaco zubewegten. 1980, nach der zweiten Ölkrise, ausgelöst durch Förderausfälle nach der Islamischen Revolution im Iran, war diese deutlich verkürzt worden: auf knapp 2000 Kilometer.

„Als erstes hat man die Autos gehört, dann kamen sie um die Kurve geschossen, und wenn sie dann mit einem Grollen wieder verschwunden sind, dann ist einem das Blut in den Adern geronnen. Das war ganz großes Kino“, sagt Lill, „heute sind die Autos viel schneller. Aber damals wurde noch geschaltet.“ Das heißt: Es knallte, es knatterte, es zischte, es stank. Kurz: Es ging so ganz anders zu, als es heute schicklich ist. Aber ganz so ignorant, wie es scheint, war die Szene auch nicht. Das Thema Ressourcensparen gab es auch damals schon.

Das Problembewusstsein war schon vorhanden, aber es war noch nicht wirklich ausgeprägt. Zu groß war die Begeisterung, die sich fürs Auto als Vehikel der Freiheit in den siebziger Jahren entwickelt hatte. Ford Capri, Opel Manta, BMW 2002, Golf GTI – mit sportlichen Einsteigermodellen hatten die Autofirmen den Fahrspaß demokratisiert.

In Afrika kam es zu einem Duell Mann gegen Frau

Und um die Massenware zu individualisieren, rollte eine große Tuningwelle durchs Land, Front- und Heckspoiler wurden montiert, Rallyestreifen über die Flanken der Kompaktsportler gemalt, Fuchsschwänze an den Antennen aufgezogen. Zur Einordnung: 2018 starben in Deutschland knapp 3200 Menschen bei Verkehrsunfällen. 1980 waren es – alleine in Westdeutschland – 15 000. Damals galt die Gurtpflicht zwar schon, es wurden aber noch keine Bußgelder erhoben und viele lehnten das Anschnallen ab, weil sie sich eingeengt fühlten. In diese Stimmungslage hinein fiel Röhrls Erfolg 1980 (und später im Jahr der erste WM-Titel des Motorradfahrers Anton „Toni“ Mang); die Formel 1 spielte in jenen Jahren in Deutschland keine große Rolle.



Was Röhrls Popularität wuchern ließ: seine unaufgeregte Art. Seine Unverstelltheit. Und dass sein Sportgerät so herrlich gewöhnlich wirkte. Das Außergewöhnliche – vom Monte-Sieg eilte er 1980 weiter zum WM-Titel – glückte ihm mit etwas vermeintlich für jedermann Verfügbarem. Und als er zwei Jahre später das gleiche Kunststück genauso wieder hinbekam, war sein Mythos gefestigt. Im biederen Opel Ascona rang Röhrl 1982 die Vierrad-getriebenen Audis nieder, erst bei der ausnahmsweise schneelosen Monte, dann auch im WM-Duell. Es war ein Sieg der bewährten Technik über die noch nicht ganz ausgereifte Avantgarde. Und einer in einem besonderen Duell: Mann gegen Frau.