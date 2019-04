Wie sie strahlen

Lächeln in der Halfpipe

Star wer? Chloe Kim, 18, USA, Snowboarderin.

Star warum? Eine Wunderkind-Vita wie Tiger Woods, gepaart mit der klassischen Aufsteiger-Geschichte: Der Vater kam aus Südkorea in die USA, arbeitete zunächst – ach, du meine Güte! – als Tellerwäscher, schnallte der Tochter, kaum dass sie vier war, ein Snowboard unter die Füße und ließ sie auf dem Trampolin üben. Mit acht hielt Kim in der Halfpipe schon locker mit, mit 14 gewann sie erstmals bei den X-Games, mit 15 stand sie als erste Frau einen Back-to-back 1080, zwei Sprünge mit je drei vollen Drehungen hintereinander. Dann Olympia 2018 in Pyeongchang: Kim repräsentierte zugleich ihre Heimat USA und die ihrer Familie, und das mit einer Coolness, die man nur als Freestylerin hinkriegt. Und mit Gold – als 17-Jährige. Niemand verbindet Rasanz und Technik in der Halfpipe wie sie. Für die Agentur Sports-Pro ist sie die „am besten vermarktbare Athletin“ weltweit. Credo: „Die Schneekönigin lächelt sich auf den Gipfel.“

Star aber? Das Schwierigste im Freestyle ist nicht die dreifache Drehung. Das Schwierigste ist der Druck, sich immer wieder selbst überbieten zu müssen. Was kommt als nächstes? Und wie lange kommt es wirklich aus Chloe Kim? Im Zielraum von Pyeongchang stand ihr Vater und rief „American Dream“: Idealer Stoff für das Olympia der Zukunft, wie es sich das IOC erträumt: großer Kitsch und schnelle Videoclips. Wie lange will Chloe Kim das noch? Allenfalls einmal Olympia gebe ihr Körper noch her, hat sie gerade in der New York Times vermutet. Sie studiert jetzt in Princeton, will am liebsten alles gleichzeitig lernen. Neueste Idee: eine Auffangstation für ausgesetzte Hunde gründen. Ja, es buhlen alle möglichen Weltfirmen um die bestens vermarktbare Chloe Kim, aber vielleicht buhlt Chloe Kim schon bald nicht mehr zurück.