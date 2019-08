Schon die Art, wie diese Sternstunde ablief, sagte alles. Eine Turnerin stand da und nahm Anlauf zur ersten Akrobatik-Bahn ihrer Bodenübung. Am anderen Ende lag zur Sicherheit eine Weichmatte, was darauf hindeutete, dass hier etwas Riskantes und Neues bevorstand, eine Sensation. Also: Anlauf, zwei Flickflack, Absprung, dann eine verwirrende Sekunde, schließlich eine gelandete Turnerin und eine tosende Halle. Aber was war denn das?