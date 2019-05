Wenn ein Mensch überlebt hat, gegen jede Wahrscheinlichkeit, kann man sich oft nicht mehr so recht vorstellen, dass er überhaupt noch sterblich ist.

Vor 43 Jahren saß Niki Lauda eine Minute lang in einem lichterloh brennenden Formel-1-Auto. Seine zu Hilfe geeilten Kollegen konnten ihn nur schwer befreien, weil Benzin aus dem Tank gelaufen war und Feuer gefangen hatte. Lauda atmete giftige Dämpfe ein, seine Haut verbrannte. Als ihm Arturo Merzario den Gurt öffnen konnte, während Harald Ertl die Flammen mit einem Feuerlöscher zurückdrängte, hatte Lauda eine Weile in 800 Grad Hitze festgesteckt, war aber bei Bewusstsein geblieben. „Wie sehe ich aus, habe ich gefragt“, erinnerte sich Lauda später, „gut, hat der Merzario geantwortet. Ein bisschen eitel war ich also wohl doch.“

Ansonsten schien Lauda auf Äußerlichkeiten wenig Wert zu legen. Sein Büro in der Nähe des Flughafens Wien schmückte nur eine riesige Zimmerpflanze, für die sich Lauda nicht einmal genug interessierte, um sie abtransportieren zu lassen. Er war ob der eigenen Präsenz völlig gelassen, nur seine Umgebung geriet leicht ins Sirren, wenn er hereingeschlendert kam, als Darsteller der eigenen Legende.