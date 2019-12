Robert Lewandowski

FC Bayern

Es war im Februar, da gab es tatsächlich die Diskussion, ob Robert Lewandowski nicht zum Problem für den FC Bayern werden könnte. Angestoßen hatte die Debatte der TV-Experte Didi Hamann, die Argumentation ging so: Beim Polen würden Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen, in den wichtigen Spielen treffe er nicht. Nun ist das Jahr 2019 abgeschlossen und Lewandowski ist mit 54 Toren in 58 Spielen der beste Stürmer Europas. In der Liga steht er bei 19 Toren, der ewige Rekord von Gerd Müller (40 Tore) ist in Sicht. Warum es so gut läuft? Lewandowski ist mit dem Kopf voll in München und nicht halb in Madrid, und Arjen Robben, der mit ebenso viel Wucht wie Eigensinn das Tor suchte, ist nicht mehr da. Aber klar: Die wichtigen Spiele kommen noch. Martin Schneider