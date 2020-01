Am Ende der Ewigkeit

Bei Federer dauerte es Jahre, bis er der beste Spieler der Welt wurde. Sein erstes Match verlor der 16-jährige Schweizer 1998 in Gstaad gegen Lucas Arnold Ker, ein Jahr später zählte er zu den 100 besten Spielern der Welt, im Jahr 2000 erreichte er zum ersten Mal ein Finale. Federer trug die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, als er vor 16 Jahren gegen Marat Safin die Australian Open gewann und am 2. Februar 2004 zur Nummer eins in der Weltrangliste aufstieg. Er löste Andy Roddick ab und blieb von da an 237 Wochen lang ohne Unterbrechung ganz oben - so lange wie kein anderer Spieler in der Geschichte des Tennis.