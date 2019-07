Sesam, öffne dich

Mekka liegt im Westen!“ Das weiß hier in Buchara natürlich jedes Kind. Aber Europäer, von denen es im prächtigen Zentrum der alten Seidenstraßen-Stadt Buchara nur so wimmelt, haben das nicht so präsent. Deswegen erklärt Zoirshoh Klichev, dass alle Moscheen hier nach Westen ausgerichtet sind.