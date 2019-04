Schön hier

Die Körper schlaff, die Augen geschlossen, hängen die Passagiere in den Sitzen, in jeder Kurve kippen ihre Köpfe zur Seite. Draußen flirrt die Straße in der Abendsonne, am Fenster zieht karge Steppe vorbei. Manchmal ist da ein Hund, der dem Bus hinterherläuft, manchmal steht am Straßenrand ein anderer Bus, auch er mit Strahlenwarnzeichen am Heck. Ansonsten Leere. Durch die verdunkelten Scheiben sieht das Land aus wie in Sepia getüncht, wie ein trübgewordener Film. Ein Horrorfilm, der schlimmste überhaupt. Tschernobyl sein Name.