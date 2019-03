App und davon

Ins Netz gegangen

Jede Zeit hat ihre eigenen Begriffe von Luxus. Sie orientieren sich jedoch stets daran, was am schwersten zu bekommen und lediglich für wenige erreichbar ist. Aktuell zum Beispiel verlieren prunkhafte Äußerlichkeiten an Bedeutung. Ob das Wasser im Badezimmer eines Hotels nun aus einem goldenen Hahn fließt oder aus gewöhnlichen Chromarmaturen, wird zunehmend unwichtig.