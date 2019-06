Ein Berg wie ein Buch

Das Klicken und Klacken der Kameras hat schon eingesetzt, dabei ist es erst kurz vor sechs Uhr morgens und sonst so schön still. Fotografen aber kennen keine Ruhezeiten, vor allem nicht auf der Auronzohütte unterhalb der Drei Zinnen, dort also, wo kein Mensch freiwillig auf das Fotografieren verzichtet. Gerade sind noch die richtigen Meister zugange, die mit Stativen und Objektiven wie Kanonenrohre und Fünf-Uhr-dreißig-Wecker: klick, klick, klick.