Am Rand der Wiese wächst dichtes Schilf. Darin brüten streng geschützte Vögel. Noch im Frühjahr ruhten die Hoffnungen der Menschen in Themar auf Blaukehlchen, Bekassine und Schlagschwirl. Das Landratsamt argumentierte mit dem Naturschutz, als es das Festival untersagte. Die NPD zog gegen die Entscheidung vor Gericht und gewann. Tommy Frenck veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite das Bild eines Vogels der auf dem Rücken liegt, die Augen geschlossen. Daneben drei Munitionshülsen und ein Wort: „ausgevögelt“.

Wenn Arnd Morgenroth etwas zu sagen hat, zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück. Zwischen Stapeln alter Kalender, Zeitungen, Schallplatten schreibt er Briefe am Computer, Schriftart New Courier Font, das kommt einer Schreibmaschine am nächsten. Drei A4-Seiten schickte er per Post an Thüringens Ministerpräsidenten und den Innenminister, an Bundesverfassungsgericht, Bundespräsidenten, Bundeskanzlerin. „Wir wollen endlich eine eindeutige politische Entscheidung der obersten Instanz.“ Antwort kam nur vom Bundesverfassungsgericht, das erklärte, man sei nicht zuständig.

Arnd Morgenroth hat schon zu DDR-Zeiten Briefe geschrieben, an das Propagandablatt Junge Welt, um gegen das Auftrittsverbot Wolf Biermanns zu protestieren. Heute werden seine Streitschriften auch abgedruckt. Auf der Leserbriefseite der Lokalzeitung berichtete er über seinen Rausschmiss bei einem AfD-Abend im Schützenhaus, über das Ergebnis der Landratswahl. Arnd Morgenroth hat auch an die Süddeutsche Zeitung geschrieben und um Hilfe bei der Suche nach Käufern für ein Grundstück neben der Konzertwiese gebeten. Aus Angst, Frenck könnte es kaufen. 370 Euro hat Morgenroth allein in diesem Jahr für Briefmarken ausgegeben. Manchmal liest er ganze Seiten beim Oldie-Frühstück vor. Er macht dann den Rücken gerade wie ein Chorsänger, der weiß, dass die Stimme so einen volleren Klang hat. Er liest wie einer, der Zuspruch braucht, ein analoges Like, um sich weniger allein zu fühlen.