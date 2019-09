Was ist wichtig?

Was ist das Problem?

Und was können wir besser machen?



Darum geht es in der Werkstatt Demokratie. Einem Projekt, das die SZ gemeinsam mit der Nemetschek Stiftung gestartet hat. Um Menschen in diesem Land miteinander ins Gespräch zu bringen. Und um im Gespräch dieses Land gemeinsam besser zu machen. Deswegen fragen wir in der Werkstatt Demokratie erst Sie, was Ihnen wichtig ist. Nach den Themenschwerpunkten zu Wohnen und Europa haben Sie sich diesmal in einer Online-Abstimmung mit großer Mehrheit für die Frage entschieden: "Klimakrise - wie retten wir die Zukunft?" Deutlich weniger der mehr als 4400 abgegebenen Stimmen entfielen auf die Themen rechte Hetze und Konflikte zwischen Ost und West. In den kommenden Wochen wird die SZ-Redaktion dazu recherchieren, Antworten auf die gestellte Frage suchen und dabei, im Sinne des konstruktiv angelegten Projekts, nicht allein Probleme herausarbeiten. Vielmehr sollen Vorschläge und Ideen entwickelt werden, wie man der Krise (noch) begegnen kann.



Wie Sie mitmachen können Am liebsten mit Ihnen zusammen: Machen Sie mit und schreiben Sie uns, wo wir (räumlich und inhaltlich) ansetzen sollen, was Ihnen Mut oder auch Angst macht oder wer eine gute Gesprächspartnerin oder ein guter Gesprächspartner wäre. Auf dieser Seite halten wir Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden, die Ergebnisse veröffentlichen wir vom 14. bis zum 18. Oktober. Parallel dazu wird es Online-Debatten und Mitmach-Aktionen auf SZ.de geben. Am Freitag und Samstag, den 18. und 19. Oktober, laden wir Sie zu Diskussionsveranstaltungen in München und Erfurt ein, bei denen wir mit Ihnen über unsere und Ihre Antworten auf die Frage und Ihre Meinung zur Klimakrise debattieren wollen. Vom 16. September an können Sie sich über einen kleinen Fragebogen (mehr dann unter www.sz.de/werkstattdemokratie) zu beiden Veranstaltungen anmelden.

Wir halten Sie über Neues aus der Werkstatt regelmäßig auf dieser Seite auf dem Laufenden, bringen die Infos aber auch direkt zu Ihnen: Wenn Sie möchten, stoßen Sie zu unserem WhatsApp -Kanal dazu. Folgen Sie uns auf Twitter (@SZ_Demokratie) und werden Sie Mitglied in unserer Facebook-Gruppe Mailen Sie uns , was Sie bewegt (mit einem kurzen Hinweis, wenn Sie auch in unseren Verteiler aufgenommen werden möchten).



Warum das alles? Weil wir mit Ihnen reden, diskutieren, streiten wollen - und Ihnen Raum und Gelegenheit geben wollen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise haben sowie andere Vorstellungen und Ideen mitbringen. Wir wollen aber beim miteinander Reden und Streiten nicht aufhören, sondern übers Diskutieren online und in den Workshops gemeinsam zu Lösungsansätzen kommen - für eine bessere Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Erste Ansatzpunkte, wie das gehen kann, und mehr Hintergrund zu dieser Runde des Projekts lesen Sie hier: