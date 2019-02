Was ist wichtig?

Was ist das Problem daran?

Und was können wir besser machen?



Das ist die Werkstatt Demokratie. Ein Projekt, das die SZ gemeinsam mit der Nemetschek Stiftung gestartet hat, um die Menschen in diesem Land miteinander ins Gespräch zu bringen, aber auch um im Gespräch dieses Land gemeinsam besser zu machen. Deswegen fragen wir in der Werkstatt Demokratie erst Sie, was Ihnen wichtig ist. Wir schaffen dann in einer Recherche Fakten und damit die Basis für Diskussionen. Und dabei entwickeln wir gemeinsam neue Ideen und Lösungen. In der ersten Runde des SZ-Projekts haben wir über den Wohnungsmarkt debattiert und gemeinsam Ansätze gefunden, wie Wohnen wieder bezahlbar werden kann. Jetzt soll es um ein neues Thema gehen. Um welches? Entscheiden Sie. Hier und jetzt:

Ihr Thema für die Werkstatt Demokratie Entscheiden Sie mit, was wir recherchieren sollen und Sie diskutieren wollen. Stimmen Sie für Ihr Thema ab! Europa

Tourismus

Essen Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Dafür abstimmen

Zurück Das Ergebnis der Abstimmung und wie es weitergeht, erfahren Sie bald auf SZ.de.

Abgestimmt? Dann vielen Dank für Ihre Meinung. Oder wenn Sie vor der Abstimmung erst noch mehr über die einzelnen Fragen, was wir damit vorhaben und wie es danach weitergeht, wissen wollen, geht es hier entlang. Hier steht übrigens auch, wie Sie weiter mitmachen können (was uns sehr freuen würde):

Mit dem neuen Thema, über das Sie jetzt entscheiden können, geht die Werkstatt Demokratie in eine neue Runde. Nach dem Thema Wohnen im vorigen Jahr wollen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen eine neue Frage behandeln und neue Ideen entwickeln, um unsere Gespräche und Diskussionen, aber auch unseren Alltag, unser Miteinander ein bisschen besser zu machen. Wie wir uns das vorstellen und warum Streit - guter Streit - dabei so wichtig ist:

Entgegen der landläufigen Meinung ist Dialog und Austausch nicht, zumindest nicht automatisch, eine feine Sache. Es gab viele ambitionierte, lobenswerte Initiativen in diese Richtung in den vergangenen Jahren, die viel Gutes bewirkt haben. Aber mitunter stellt sich auch die Frage, ob sie nicht auch schaden: