A wie Asche Nehmen: Wer in Deutschland Weihnachtsgeld bekommt.

Nachschlag statt Vorspeise: Was an Heiligabend auf den Teller kommt.

Wer an Heiligabend in die Kirche geht.

O du fröhliche: Was und wer wem an Weihnachten den meisten Stress bereitet.

Licht an: Wie viele Deko-Lämpchen jedes Jahr in Deutschland angebracht werden.

Bei Mutti schmeckt es doch am besten: Wie viele Deutsche an den Feiertagen Restaurants meiden.

X wie X-mas

Platz 1 unter den überflüssigsten Wörtern: X-mas. Der Verein Deutsche Sprache (VDS) hat den Begriff zum nervigsten Wort des Jahres 2008 in Deutschland gewählt. „Der Begriff soll ein Kürzel für Weihnachten beziehungsweise 'Christmas' sein, steht aber im krassen Gegensatz zu allem, was man in Deutschland mit Weihnachten verbindet: Gemütlichkeit, deutsche Weihnachtstraditionen, Romantik, Christlichkeit“, heißt es in der Begründung. Für ein Abc ist der Begriff freilich ein Geschenk.