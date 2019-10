Allerdings müssen die Menschen in mittleren Breitengraden, auch in Deutschland, mit einem stärkeren Temperaturanstieg rechnen als dem globalen Wert. Eine Erhöhung um 1,5-Grad, die für den weltweiten Durchschnitt als Grenzwert gelten soll, hat Deutschland bereits erreicht . Steigt die Temperatur global um diesen Wert, sind extrem heiße Tage hier etwa drei bis vier Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit, also müssen die Menschen in Deutschland mit Temperaturen bis maximal um die 44 Grad rechnen. Nachts ist das noch deutlicher spürbar: Die wärmsten Nächte hierzulande sind in diesem Szenario bis zu sechs Grad wärmer. Das bedeutet für die Menschen im Westen, dass sie in Zukunft weniger heizen müssen. Dafür dürfte der Energieverbrauch für Klimaanlagen allerdings deutlich zunehmen.

Auch in diesem günstigsten Szenario nehmen Wetterextreme zu: Starkregen wird um etwa ein Drittel häufiger werden, Dürren etwa vier Monate länger andauern; Tropen-Wirbelstürme werden um bis zu zehn Prozent heftiger, dafür aber etwas seltener. Auch zu Hitzewellen wird es häufiger kommen als heute: Extreme Hitzewellen wie jene von 2003 in Mitteleuropa sind weiterhin seltene Ereignisse und nicht die Normalität; 70 Prozent der Weltbevölkerung werden sie seltener als einmal in 20 Jahren erleben.

Die Arktis wird sich - auch bei Erreichen des Paris-Ziels, eine Erwärmung der Welt um zwei Grad zu verhindern und auf 1,5 Grad zu begrenzen - um bis zu fünf Grad erwärmen. Das heißt, dass Lebensräume in Permafrost und Eis deutlich schrumpfen. Eisfreie Sommer am Nordpol sind dann zwar nicht die Regel, aber schätzungsweise einmal pro Jahrzehnt zu erwarten. Auch die Westantarktis wird womöglich einen großen Teil ihres Eises verlieren.

Der Meeresspiegel wird noch mindestens über Jahrhunderte weiter steigen, um bis zu einem Meter, vielleicht auch zwei; über die Jahrtausende könnten selbst in diesem Szenario bis zu elf Meter folgen, wenn Kipppunkte überschritten werden. Weil das von Menschen in die Atmosphäre gebrachte CO2 lange nachwirkt: Selbst in 10.000 Jahren werden noch bis zu 14 Prozent des heute ausgestoßenen Kohlendioxids vorhanden sein. Die Temperaturen werden auch lange, nachdem die Emissionen gestoppt sind, nicht sinken. Nur wenn es gelingt, mit technischen Innovationen CO2 in großem Stil aus der Luft zurückzuholen, werden die Temperaturen wieder sinken. Doch das ist momentan nicht absehbar.

Die schlechte Nachricht zuerst: Selbst wenn es gelingt, die CO2 Emissionen sehr schnell drastisch zu reduzieren, werden massive Folgen in allen Teilen der Erde zu spüren sein. Um mindestens 30 Zentimeter wird der Meeresspiegel bis 2100 auf jeden Fall steigen, aber auch 60 Zentimeter sind denkbar. Atoll-Inseln werden damit zwar nicht versinken, aber da die unterirdischen Trinkwasserspeicher vielerorts durch regelmäßige Fluten versalzen und so unbewohnbar. Metropolen wie Shanghai müssen sich mit Deichen schützen.

Es scheint, als ob die Nachrichten dieses Sommers ein Blick in die klimatische Glaskugel waren. Als ob Hitze, Stürme, Waldbrände und all die anderen Hiobsbotschaften ein bitterer Vorgeschmack auf eine unwirtliche Zukunft wären. Denn alles deutet darauf hin, dass das nur der Anfang war. Denn schon jetzt ist klar: Die Erde wird sich weiter erwärmen. Die Frage ist nur noch: Wie sehr?

Was kommt also auf die Welt zu?

Zwei bis drei Grad

Wenn die Staaten lediglich ihre bislang gemachten Zusagen aus dem Paris-Abkommen umsetzen und nicht noch kräftig nachlegen, wird sich die Welt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um bis zu drei Grad erwärmen. Damit wird sich das Klima und auch das Leben auf der Erde radikal verändern.

Natürlich wird ein solcher Wandel, wenn er einsetzt, Jahrtausende dauern. Aber in der Drei-Grad-Welt steigt der Meeresspiegel schon bis zum Jahr 2100 vermutlich um etwa 60 Zentimeter, schon bis 2300 könnten ein bis zwei weitere Meter hinzukommen - später noch mehr. Tief liegende Inseln wie Kiribati oder Tuvalu erodieren und werden mindestens teilweise überflutet.

Lebensräume und ganze Kulturen gehen unter. Und nicht nur Millionenstädte wie das indische Kalkutta oder Dhaka in Bangladesch sind zunehmend vom Meer bedroht. Auch europäische Küstenstädte wie Rotterdam in den Niederlanden oder auch Hamburg werden sich nur mit Dämmen und Deichen vor Überflutungen schützen können.Schon in den nächsten Jahrzehnten werden die Veränderungen massiv sein: Die Erwärmung führt dazu, dass Warmwasserkorallen kaume eine Überlebenschance mehr haben, weil sich die Anzahl der Hitzewellen-Tage im Meer in etwa verdreißigfacht. Bis die Temperatur auf drei Grad gestiegen ist, dürften die Riffe längst abgestorben und von Algen überwuchert sein. Dass die toten Korallenskelette zerbröckeln, hat zur Folge, dass die Inseln und Küstengebiete hinter den Riffen nicht mehr vor den Wellen geschützt sind. Und die werden wegen des steigenden Meeresspiegels ohnehin immer mächtiger.

Das gilt auch für tropische Wirbelstürme, die wahrscheinlich schon bei zwei Grad Erwärmung im Mittel um mindestens zehn Prozent stärker sind: Sie erreichen häufiger als früher die zerstörerischen höchsten Kategorien 4 oder 5. Die Schadenssummen sind dann immens.

Auch andere Wetterextreme nehmen zu: Starkregen etwa wird vermutlich schon bei zwei Grad um 36 Prozent häufiger werden - das verstärkt Erosionsprobleme und damit die Gefahr von Erdrutschen. Flusshochwasser werden häufiger, auch in gemäßigten Breiten, auch in Europa - auf Deutschland bezogen geht man schon jetzt davon aus, dass die Schadenssumme um das Achtfache steigen wird.

Die Experten von “Carbon Brief”, die Daten von 70 Studien zusammengefasst haben, berichten, schon bei 2 Grad mehr steige die Wahrscheinlichkeit für ein Jahrhunderthochwasser durch den Rhein um fast 40 Prozent. In Bangladesch, Bhutan und Indien vervielfacht sich die Zahl der Menschen, die von Hochwassern betroffen sind und Häuser und Ernten verlieren.

Große Dürren, die heute noch Jahrhundertereignisse sind, könnten in großen Teilen Afrikas, Australiens, Südeuropa, Nord- und Südamerikas und der Karibik alle zwei bis fünf Jahre auftreten. Und statt wie heute einige Monate lang ist es durchaus wahrscheinlich, dass eine durchschnittliche Dürre in Südeuropa dann fast ein Jahr dauert, in Nordafrika sogar ein bis zwei Jahre. Dürre wäre in diesen Regionen dann nicht mehr die Ausnahme, sondern: der Normalzustand. Unter diesen Dürren und Wasserknappheit werden, so befürchten die Fachleute, fast 200 Millionen Menschen leiden - was auch Fluchtbewegungen auslösen könnte. Darüber hinaus gehen Experten bei zwei Grad mehr davon aus, dass für Europa die Wahrscheinlichkeit einer Hitzewelle wie 2003 bei fast 60 Prozent liegt - in jedem Jahr. Damals starben Tausende Menschen aufgrund der Hitze.

Auch auf dramatische Waldbrände wird sich in Europa weit mehr als bisher schon einstellen müssen: Die jährlich verbrannte Fläche etwa im Mittelmeerraum steigt in diesem Szenario um mehr als 50 Prozent. Das bedeutet auch: Die Lebensmittelversorgung wird unsicherer, Knappheiten, Preisschwankungen und Hungersnöte häufen sich, da das, was im Süden an Ernten verloren geht, nur teilweise von neuen Anbaugebieten im Norden ausgeglichen werden kann.

Noch massiver sind die Auswirkungen im Norden: Sommer ohne Eis in der Arktis sind wahrscheinlicher als solche mit; die Schneedecke in den warmen Monaten geht auf der ganzen Nordhalbkugel schon bei zwei Grad Erwärmung vermutlich um ein Viertel zurück. Der bodennahe Permafrost taut auf etwa der Hälfte der weltweiten Fläche auf, in der Tundra entstehen dann Buschlandschaften, Feuchtgebiete und Seenplatten.



Die Feuchtigkeit kann dazu führen, dass noch größere Mengen des stark wirksamen Treibhausgases Methan aus dem Boden entweichen - einer der zentralen Kipppunkte, der den Klimawandel womöglich stark beschleunigen wird. Auch Grönlands Gletscher sind dann aller Wahrscheinlichkeit nach instabil geworden, die Eisdecke schmilzt unaufhaltsam ab, weil sie sich nicht mehr durch Schneefall selbst erhalten kann. Nicht mehr nur die Westantarktis verliert an Masse, sondern nun auch die riesige Ostantarktis.



Solche rapiden Veränderungen kann die Natur kaum mehr abpuffern. Wenn die globale Durchschnittstemperatur um drei Grad steigt, bedeutet das für trockene Landgebiete, dass sie sich um mindestens vier bis fünf Grad erwärmen. Und das bedeutet für etwa die Hälfte aller Pflanzen und Insekten, dass sie mehr als 50 Prozent ihres Lebensraums verlieren. Das Massenaussterben des 21. Jahrhunderts wird sich dann mutmaßlich erheblich beschleunigen.