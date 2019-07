Ja! Ich will was von der Welt sehen.

Und, wie ging es aus? Versöhnlich oder beleidigt? Mit mehr Verständnis füreinander oder mit Ärger übereinander? Nachvollziehbar wäre beides.

Über die Klimakrise zu sprechen ist heikel. Das Thema lässt sich nicht mehr verdrängen; das, was einmal ein abstraktes Problem war, wird in seinen Auswirkungen spürbar und macht Angst. Damit muss sich jeder der Frage nach dem Umgang damit stellen, aber die Antworten darauf sind sehr persönlich und greifen unmittelbar in die eigene Lebensgestaltung, die Privatsphäre ein. Wie im obigen Beispiel wird dann aus einer potentiell sachlichen Debatte rasch ein Sperrfeuer persönlicher Angriffe.

Der SZ-Streitbot greift relevante und kontroverse Themen aus der gesellschaftspolitischen Debatte auf - diesmal einen Aspekt der Klimakrise - und übersetzt sie aus der Alltagsrealität ins Virtuelle: eine Simulation zu Trainingszwecken. Leser können gezielt verschiedene Gesprächsverläufe austesten und so üben, schwierige Gespräche zu führen, die dann im echten Leben vielleicht leichter fallen. In den Gesprächsbeiträgen werden jeweils Sachargumente und Faktenwissen mitgeliefert, in den Begleitkommentaren gibt unsere Expertin Melinda Tamás Empfehlungen für eine gute Gesprächsführung. Sie forscht zu politischer Bildung und Antidiskriminierung und bietet Argumentationstrainings an. Gute Tipps und wichtige Regeln für verbale Auseinandersetzungen sind außerdem in dieser Übersicht gebündelt: