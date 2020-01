Komm zurück 

Da sind Gerichtsprozesse, die sich über Jahre ziehen. Da sind marode Schulen, die schließen müssen. Da sind Polizeiwachen, in denen sich Kakerlaken einnisten. In vielen Bereichen leistet der Staat nicht mehr so viel wie früher und verspielt das Vertrauen seiner Bürger. Acht Beispiele – und ein paar Hoffnungsschimmer.