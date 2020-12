Ein Jahr, acht Schiffe, mehr als 3500 gerettete Menschen

Eine solche Chronologie kann nicht vollständig sein. Insgesamt ist davon auszugehen, dass nicht alle Seenotfälle bekannt werden. Dass bei weitem nicht alle Menschen, die im Mittelmeer sterben, entdeckt werden. Besonders in Zeiträumen, in denen Schiffe und Flugzeuge von NGOs festgesetzt wurden, ist deutlich weniger über Fluchtbewegung und Notfälle auf dem Mittelmeer bekannt. Rettungen von Küstenwachen und Handelsschiffen haben wir nicht gesondert recherchiert, sondern soweit aufgenommen, wie sie in dem Material über die Arbeit der NGOs erwähnt wurden. Wenn wir Informationen darüber hatten, in welcher Rettungszone des Mittelmeers ein Seenotfall gemeldet wurde, haben wir sie ergänzt: M SAR steht für die maltesische, I SAR für die italienische und L SAR für die libysche „Search and Rescue“-Zone.

Wir haben die Arbeit der zivilen Seenotretter*innen im Jahr 2020 rekonstruiert und uns dabei auf das zentrale Mittelmeer konzentriert (Seenotfälle und Einsätze in der Ägäis und in anderen Teilen des Mittelmeers wurden also nicht mit einbezogen, mit Ausnahme der monatlichen Zahlen der Internationalen Organisation für Migration, die sich auf das gesamte Mittelmeer beziehen). Dafür haben wir die Aufzeichnungen von neun NGOs aus ganz Europa angefragt, mit Mitarbeiter*innen gesprochen, Medienberichte, Pressemitteilungen und Twitter-Feeds ausgewertet und Behörden gefragt. In manchen Fällen mussten wir uns auf die Beobachtungen der Seenotretter*innen verlassen, ohne die Information über eine zweite Quelle verifizieren zu können.

Im Laufe des Jahres 2020 waren acht NGO-Schiffe aktiv, meist jeweils nur für wenige Wochen. Derzeit ist nur ein Schiff, die Aita Mari der spanischen Seenotrettungsorganisation „Salvamento Marítimo Humanitario“, im Einsatz, sechs sind in europäischen Häfen festgesetzt, fünf befinden sich im Stand-by-Status, warten also auf nötige Reparaturen, um zur nächsten Mission aufbrechen zu können, oder sind wegen der Corona-Pandemie nicht im Einsatz.

Auch 2020 war das Mittelmeer eine der häufigsten Fluchtrouten nach Europa. 90 Prozent der Geflüchteten, die diese Überfahrt wagen, starten von Libyen aus, einem Land, in dem seit Jahren Bürgerkrieg herrscht. Dort müssen die Menschen meist in menschenunwürdigen Lagern ausharren. Viele von ihnen werden auf der Flucht von der libyschen Küstenwache abgefangen und in Internierungslager gebracht , andere geraten mit den meist überfüllten und ungeeigneten Holz- und Schlauchbooten in Seenot.

2020 erschwerte die Covid-19-Pandemie die Arbeit der NGOs zusätzlich. Die Missionen auf dem Mittelmeer kamen zeitweise vollständig zum Erliegen, gleichzeitig bekam das Thema Seenotrettung wegen der anhaltenden Diskussion über Infektionszahlen und Maßnahmen weniger öffentliche Aufmerksamkeit. „Das Jahr 2020 war für uns Seenotretter*innen extrem kräftezehrend und frustrierend“, sagt Gorden Isler von der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye. „Uns wurden so viele Steine in den Weg gelegt wie selten zuvor.“

9. und 10. Januar Die Sea-Watch 3 rettet in drei Einsätzen 119 Personen aus Seenot (M SAR + L SAR). Am 16. Januar können die Geretteten das Schiff in Tarent, Italien verlassen.

7. Januar Der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch von der Seenotrettungsorganisation „Mission Lifeline“ wird in Malta freigesprochen. Zuvor wurde er in erster Instanz zu einer Geldstrafe von 10 000 Euro verurteilt, weil er im Juni 2018 mit mehr als 230 Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, einen Hafen in Malta mit einem angeblich falsch registrierten Schiff angesteuert hatte.

14. Januar Die IOM meldet , dass in den ersten beiden Wochen des Jahres mindestens 953 Geflüchtete zurück nach Libyen in Gefangenenlager gebracht worden seien.

30. Januar Die Crew der Open Arms rettet 81 Menschen, die auf einem überfüllten, kleinen Doppeldecker-Boot aus Holz in Seenot geraten sind. An Bord des NGO-Schiffes sind nun 363 Gerettete. Malta verbietet dem Schiff, den nächstgelegenen Hafen anzufahren.

29. Januar Die Open Arms rettet 45 Menschen, die auf einem kleinen Boot in internationalen Gewässern in Seenot geraten sind.

25. Januar Am Morgen erreicht die Alan Kurdi der deutschen Seenotrettungsorganisation „Sea-Eye“ ein Schlauchboot in Seenot, auf dem sich 62 Menschen befinden. In das Boot tritt bereits Wasser ein. Alle Menschen, darunter ein sechs Monate altes Baby, können gerettet werden. Kurze Zeit später erreicht das Schiff ein Hochsee-untüchtiges Boot in der Nähe. An Bord: 17 Passagiere, drei von ihnen sind stark dehydriert und müssen umgehend medizinisch versorgt werden. An Bord der Alan Kurdi befinden sich nun 78 Gerettete. Einen Tag später erklärt Malta, dass es diese Menschen nicht aufnehmen wird.

24. bis 27. Januar Die Ocean Viking rettet in vier Einsätzen insgesamt 407 Menschen in zwei Schlauch- und zwei Holzbooten aus Seenot. (L SAR, M SAR)

17. Januar Die Ocean Viking der Seenotrettungsorganisation „SOS Méditerranée“ rettet 39 Menschen aus Seenot (L SAR). Vier Tage später können sie in Sizilien an Land gehen.

15. Januar Die Open Arms steuert mit 118 Menschen an Bord Messina, Italien, an. Im Anschluss fährt das Schiff nach Syrakus, um den alten Motor zu reparieren.

18. Februar Die Ocean Viking rettet in zwei Einsätzen insgesamt 182 Personen in einem Holz- und einem Schlauchboot aus Seenot. (L SAR)

14. Februar Die Menschen an Bord der Aita Mari dürfen in Messina, Italien, an Land gehen. Die Sea-Watch 3 startet eine neue Mission.

4. Februar Ein Gericht in Palermo gibt die Mare Jonio der italienischen Seenotrettungsorganisation „Mediterranea Saving Humans“ frei. Das Schiff war am 3. September 2019 in Licata, Sizilien festgesetzt worden, weil es trotz eines Verbots in italienische Gewässer gefahren war. Die NGO muss 300 000 Euro Strafe zahlen.

2. Februar Die Open Arms darf in Pozzallo, Italien, anlegen. Die 363 Menschen verlassen das Schiff. Die Open Arms steuert im Anschluss den Hafen von Barcelona an, um dringend notwendige Reparaturen durchzuführen.

23. Februar Die Ocean Viking bringt die an den Vortagen geretteten Menschen zum sizilianischen Hafen Pozzallo. Dort können sie an Land gehen, werden aber wegen der Covid-19-Pandemie in Quarantäne genommen. Die Crew der Ocean Viking wird angewiesen, das Schiff außerhalb des Hafens vor Anker zu legen und dort ebenfalls eine zweiwöchige Quarantäne einzuhalten.

27. Februar Gerettete verlassen die Sea-Watch 3 in Messina, Sizilien. Dort werden sie in Quarantäne genommen. Die Crew muss ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne.

25. Februar Das Gericht in Palermo gibt das Segelboot Alex der italienischen Nichtregierungsorganisation „ Mediterranea Saving Humans“ frei, das im Juli 2019 von den italienischen Behörden festgesetzt worden war, weil es trotz eines Verbots in italienische Gewässer gefahren war. Die NGO muss 66 000 Euro Strafe zahlen. Die Alex bleibt 2020 aber wegen der Corona-Auflagen für Freizeitschiffe im Hafen.

März Von der IOM registrierte Todesfälle im Mittelmeer: 33

Von NGOs im zentralem Mittelmeer gerettete Menschen: 0

30. März Die Alan Kurdi bricht zu einer Rettungsmission auf. Im Vorfeld bekommt ihre Organisation „Sea-Eye“ einen Brief des Innenministeriums, in dem es die Crew ausdrücklich bittet, nicht auszulaufen, da sich abzeichnet, dass Malta und Italien aufgrund der Corona-Pandemie keine Geflüchteten, die in Seenot waren, aufnehmen werden. Auch andere Organisationen erhalten eine solche Bitte.

19. März Die NGO „Mediterranea Saving Humans“ teilt den Crews der Mare Jonio und der Alex in einem offenen Brief mit, dass wegen der Covid-19-Pandemie vorerst alle Rettungsaktionen ausgesetzt werden.

3. März Das deutsche Verkehrsministerium ändert die Schiffssicherheitsverordnung. Bislang waren Kleinfahrzeuge oder Sportboote, die nicht für berufliche Zwecke eingesetzt wurden, davon befreit, ein Sicherheitszeugnis zu führen. Durch die Änderung der Formulierung, dass Fahrzeuge für „Sport- und Freizeitzwecke“ von einem solchen Zeugnis befreit seien, auf „Sport- und Erholungszwecke“, gilt diese Ausnahme nicht mehr für Seenotrettung. 2019 hatte der in Berlin ansässige Verein „Mare Liberum“, der in der Ägäis aktiv ist, mit dem Verweis auf diese Formulierung erfolgreich vor dem Oberverwaltungsgericht Hamburg gegen die Festsetzung eines ihrer Schiffe geklagt. Die neue Regelung betrifft unter anderem die Mare Liberum und das neue Schiff Rise Above von „Mission Lifeline“. Deutsche Seenotrettungsorganisationen und Seerechtler*innen kritisieren das Vorgehen des Verkehrsministeriums und des Verkehrsministers Andreas Scheuer. Eine Recherche des Spiegel belegt später, dass das Verkehrsministerium gezielt die Seenotrettung von NGOs unterbinden wollte.

April Von der IOM registrierte Todesfälle im Mittelmeer: 14

Von NGOs im zentralen Mittelmeer gerettete Menschen: 194

6. April Die Alan Kurdi rettet 150 Menschen aus Seenot. Laut „Sea-Eye“-Vorsitzendem Gorden Isler waren noch nie so viele Menschen an Bord des Rettungsschiffes.

16. April Die Alan Kurdi wartet seit zehn Tagen mit 150 Geflüchteten an Bord, dass ihr ein Hafen zugewiesen wird. Die Lage an Bord spitzt sich zu. Ein Mann versucht, sich das Leben zu nehmen, zwei weitere brauchen dringend medizinische Behandlung. Die drei Männer werden von der italienischen Küstenwache vom Schiff geholt. Einen Tag später werden die restlichen Menschen auf die Fähre Raffaele Rubattino überführt.

13. April Die Aita Mari rettet am Ostermontag 44 Menschen aus einem sinkenden Schlauchboot. An Bord waren eine schwangere Frau und sechs bewusstlose Menschen.

17. April Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, bisher Partner von „SOS Méditerranée“, kündigt an , die Zusammenarbeit zum 31. Juli zu beenden. „SOS Méditerranée“ hatte wegen der faktisch geschlossenen Häfen in Italien und Malta zuvor beschlossen, die Arbeit vorerst einzustellen.

Mai Von der IOM registrierte Todesfälle im Mittelmeer: 12

Von NGOs im zentralen Mittelmeer gerettete Menschen: 0

Juni Von der IOM registrierte Todesfälle im Mittelmeer: 99

Von NGOs im zentralen Mittelmeer gerettete Menschen: 409

Von den „Sea-Watch“-Flugzeugen gesichtete leere Boote: 3

21. Juni 211 Gerettete verlassen die Sea-Watch 3 in Porto Empedocle, Sizilien. Dort werden sie in Quarantäne genommen. Die Crew muss ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne.

Die Moonbird sichtet erneut das Boot mit 25 Personen in Seenot (s. 17. und 18. Juni). Die Crew meldet den Fall, laut Logbuch der Moonbird habe Malta nicht kooperiert und Italien einen Eingriff abgelehnt, solange er nicht von Malta angeordnet werde. Die tunesische Küstenwache rettet die Menschen und bringt sie in Tunesien an Land. (M SAR)

19. Juni Die Mare Jonio rettet etwa 70 Kilometer vor Lampedusa 64 Menschen aus Seenot. Die NGO gibt an, die Geretteten hätten zwei Tage ohne Trinkwasser auf Rettung warten müssen. Zudem habe man den Körper eines ertrunkenen Menschen gesichtet. Am Folgetag können die geretteten Menschen im italienischen Pozzallo von Bord gehen. (M-SAR)

Die Moonbird sichtet einen Seenotfall. Die Crew gibt an, es sei nicht möglich gewesen, den Fall zu melden, weil die zuständigen libyschen Behörden nicht erreichbar gewesen seien. Wahrscheinlich wurde das Boot später von der libyschen Küstenwache zurück an Land gebracht. (L SAR)

Die Moonbird sichtet ein Boot, das von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück an Land gebracht wird. Die NGO gibt an, ein Frontex-Flugzeug sei ebenfalls vor Ort gewesen. (L SAR)

9. Juni Die Moonbird , eines der beiden Aufklärungsflugzeuge von „Sea-Watch “ , sichtet drei überfüllte Boote in Seenot. Sie werden von der libyschen Küstenwache zurück an Land gebracht. (L SAR) Die Mare Jonio startet von Trapani, Sizilien, aus eine neue Mission.

23. Juni „SOS Méditerranée“ stellt den Bericht „Völkerrecht über Bord“ vor. Darin dokumentiert die Organisation, wie die Europäische Union die Verantwortung für die Seenotrettung im Mittelmeer an die libysche Küstenwache ausgelagert habe. Seit 2017 sei die libysche Küstenwache von der EU aufgebaut und befähigt worden, Schiffbrüchige abzufangen und in das Bürgerkriegsland zurückzubringen. Dieses Vorgehen verstoße gegen das Völkerrecht. Mehrere Protokolle von Einsätzen der Ocean Viking belegen, dass die libysche Rettungsleitstelle bei Notfällen nicht erreichbar war.

25. bis 30. Juni Die Ocean Viking rettet in vier Einsätzen insgesamt 181 Menschen aus Seenot. Die Crew bittet bei den zuständigen Behörden in Malta und Italien wiederholt um Zuweisung eines sicheren Hafens, ohne Erfolg. (M SAR) Die Ocean Viking sucht zudem zwölf Stunden nach einem Boot in Not vor der libyschen Küste. Es wird schließlich von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück nach Libyen gebracht. Die IOM Libyen berichtet, an Bord sei ein Neugeborenes gewesen, das im Schlauchboot zur Welt gekommen sei. Außerdem seien sechs Menschen gestorben, bevor die Küstenwache das Boot erreicht habe. (L SAR)

Zwei Boote in Seenot werden vermutlich von der libyschen Küstenwache zurück an Land gebracht. (L SAR)

24. und 25. Juni Die Moonbird sichtet insgesamt fünf Seenotfälle. In zwei Fällen werden die Menschen von der italienischen Küstenwache aufgenommen und an Land gebracht, ein Boot schafft es selbstständig bis nach Lampedusa. Über die zwei übrigen Fälle gibt es keine weiteren Informationen. (M SAR)

29. Juni Die Mare Jonio rettet 43 Menschen aus Seenot von einem Fiberglas-Boot. Die Menschen können am 1. Juli in Augusta, Italien, das Schiff verlassen. (L SAR)

26. Juni Die Crew der Mare Jonio berichtet, sie habe mehr als 90 Menschen in Seenot vor der libyschen Küste aufnehmen wollen, die libysche Küstenwache habe ihnen die Rettung jedoch untersagt und die Menschen nach Libyen zurückgebracht. Insass*innen des Bootes hatten der Hilfsorganisation „Alarm-Phone“, die Notrufe vom Mittelmeer entgegennimmt und weiterleitet, gemeldet, an Bord befänden sich acht Leichen. Eine Frau habe auf dem Boot ein Kind zur Welt gebracht.

Juli Von der IOM registrierte Todesfälle im Mittelmeer: 82

Von NGOs im zentralen Mittelmeer gerettete Menschen: 0

Von den „Sea-Watch“-Flugzeugen gesichtete leere Boote: 16

1. Juli Die Seabird sichtet drei Seenotfälle. Die italienische Küstenwache rettet 49 Menschen und bringt sie nach Lampedusa. Fünf Menschen bekommen keine Hilfe und erreichen vermutlich Lampedusa. Der Verbleib von 80 Menschen ist nicht geklärt. (M SAR)

2. Juli Die Seabird sichtet einen Seenotfall. Ein Fischerboot hatte das Boot entdeckt und die italienischen Behörden verständigt. Die 15 Menschen werden wahrscheinlich von einem Boot der italienischen Küstenwache aufgenommen und nach Italien gebracht. (M SAR)

Die Seabird sichtet erneut den leblosen Körper vom 29. Juni. Er wurde noch immer nicht geborgen.

3. Juli Die Seabird sichtet einen Seenotfall. Der unter libanesischer Flagge fahrende Tiertransporter Talia reagiert auf den Notruf und rettet 52 Menschen auf Anweisung des Maltesischen Rescue Coordination Center (RCC). Laut „Sea-Watch“ habe das RCC angegeben, dass ein maltesisches Militärschiff die Menschen aufnehmen werde. Sowohl Italien als auch Malta verweigern der Talia anschließend Einfahrt in ihre Küstengewässer. Am Folgetag erlaubt Malta der Talia in Küstennähe zu ankern, da sich das Schiff vor hohem Wellengang in Sicherheit bringen muss. Trotz Krankheitsfällen an Bord müssen die Menschen mehrere Tage auf dem Schiff ausharren, bevor sie am 7. Juli in Malta an Land gehen dürfen. (M SAR)

Der Kapitän der Ocean Viking ruft nach sieben Anfragen nach einem sicheren Hafen in einer Woche und nach sechs Selbstmordversuchen von Geretteten innerhalb von 24 Stunden den Notstand an Bord aus. Die Sicherheit der 180 geretteten Menschen und der Besatzung könne nicht mehr gewährleistet werden. Die NGO fordert alle EU-Staaten auf, eine Lösung für die Überlebenden zu finden. Das Schiff wartet zu diesem Zeitpunkt seit neun Tagen auf Einfahrt in einen Hafen.