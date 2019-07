Im vergangenen Juli wurde in München das Urteil im NSU-Prozess gesprochen – auch in der Hoffnung, die rechte Gewalt in den Griff zu bekommen. Doch die Szene pöbelt und droht wie nie zuvor, nun wurde Walter Lübcke ermordet. Was haben fünf Jahre Verhandlung überhaupt gebracht?



Von Annette Ramelsberger und Rainer Stadler