Die Mücke ist ein garstiges Insekt, zumindest sehen das viele Menschen so. Und weil viele Menschen das so sehen, haben sie Mückenschutzmittel entwickelt. Anti-Brumm-Cremes, Moskitonetze, was auch immer das Getier fernhält. Laura Kasteleiner, 19, sitzt noch keine zehn Minuten am Terrassentisch, da greift sie nach dem Mückenspray. Ein Dorf in der Nähe von Landsberg, Oberbayern. Zum Ammersee sind es keine zwei Kilometer. Mückenmekka. Kasteleiner sprüht das Mittel auf ihre Arme, ihre Beine, verreibt es und sagt: „Bei Mücken hört für mich der Umweltschutz auf.“