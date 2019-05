Es ist ein klarer Wintertag in Brüssel, der 9. Januar, der Kandidat begrüßt Journalisten in der Zentrale der Europäischen Volkspartei. Das Wahlkampfjahr hat gerade begonnen und irgendetwas ist anders an Manfred Weber. Er sieht aus wie immer, das kann es nicht sein. Aber er hört sich neu an. Wenn Weber früher Englisch sprach, schafften es die letzten Silben bei manchen Worten nicht über seine Lippen. Wenn er „Brussels“ sagen wollte, sagte er: „Brassl“. Das „s“ markiert jetzt den Unterschied. Weber sagt: „Brassls“.