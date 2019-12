10. Oktober

Menschen legen vor der Synagoge in Halle Blumen nieder, zünden Kerzen an. Einen Tag ist es her, dass der bewaffnete Rechtsextremist Stephan B. die Eingangstür zum Hof der Synagoge sprengen will. Dort halten sich 51 Menschen auf, es ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Doch die Tür hält stand und verhindert so wohl eine der größten Attacken auf jüdische Menschen in der Geschichte der Bundesrepublik. Wohl aus Frust tötet Stephan B. trotzdem zwei Menschen: eine 40 Jahre alte Frau aus Halle und einen 20 Jahre alten Bauarbeiter aus Merseburg.





Dass es in Halle an der Saale eine rechte Szene gibt, war lange bekannt. Weggeschaut haben trotzdem fast alle. Annette Ramelsberger war unterwegs in einem aufgeschreckten Land.





