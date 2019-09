Mit nagelneuen Turnschuhen, einem Star-Trek-Armband und jeweils einem Fünf-Dollar-Schein und drei Quartern in der Tasche lagen am 26. März 1997 die 39 Mitglieder der sogenannten Ufo-Sekte Heaven’s Gate tot in ihren Stockbetten. Sie hatten gehofft, dass nach ihrem Suizid ein Raumschiff hinter dem Kometen Hale-Bopp hervorgeflogen kommt und ihre Seelen als Anhalter mitnimmt. Kurz bevor die Welt untergeht. Offenbar waren sie schlecht informiert.