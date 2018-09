Ein anderes Wohnen ist möglich

Die Wohnungsnot ist zurück. Erstmals seit der Nachkriegszeit wird sie in Deutschland auch von Experten wieder diagnostiziert. Es gibt in der Bundesrepublik zwar genügend Wohnraum. Nur nicht da, wo er gebraucht wird - und nicht für die, die ihn dringend benötigen. Gerade in den Großstädten, in Studentenstädten und sonstigen Ballungsräumen, in denen der Zuzug seit Jahren hoch ist, können sich viele die Miete nicht mehr leisten. Vom Kauf einer Immobilie ganz zu schweigen. Das hat gravierende Folgen. Für die Betroffenen - und für die Gesellschaft.

Die politischen, vor allem sozialpolitischen Erschütterungen, die diese Entwicklung mit sich bringt, sind längst spürbar und werden sich noch verstärken. Das Wohnen ist die große soziale Frage unserer Zeit.

80 Millionen Menschen in Deutschland brauchen ein Dach über dem Kopf. Die Hälfte davon mietet, die andere hat selbst gebaut oder gekauft. Wohnen ist eine Notwendigkeit, ein Menschenrecht, heißt es jetzt immer häufiger. Zumindest aber rührt es an existenzielle Bedürfnisse. Wohnen heißt Schutz vor Regen, Kälte, Gefahr, Feinden - kurz: vor der Welt. "Sie müssen eine Tür hinter sich zumachen können", sagt Karl Grammer, Verhaltensbiologe und lange Zeit Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtethologie in Wien. "Das scheint in so ziemlich allen Kulturen eine Rolle zu spielen.” Womöglich erleben wir die Misere auf dem Wohnungsmarkt auch deswegen als etwas so Bedrohliches.



Wie wird Wohnen wieder bezahlbar?

Vor einigen Wochen hat die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit der Nemetschek-Stiftung ein neues Projekt gestartet: die Werkstatt Demokratie. Hier können die Leser das Thema bestimmen - und sie haben mit deutlicher Mehrheit für das Thema Wohnen votiert.

Mehr als 20 Beiträge haben wir dazu in der vergangenen Woche veröffentlicht und dabei verschiedene Aspekte des Themas beleuchtet. Wir haben mit Ihnen, unseren Lesern, debattiert, online auf SZ.de und am vergangenen Freitag beim Werkstatt-Demokratie-Workshop in München.