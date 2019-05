Ronald Reyes erinnert sich, wie er, nach all den Monaten des Hungers und der Sorgen, endlich Venezuela hinter sich gelassen hatte, dieses Land, in dem er nach Jahren der Wirtschaftskrise und der Hyperinflation keine Perspektive mehr sah, so wie so viele andere auch. Was er damals noch nicht wusste: Das Schlimmste stand ihm noch bevor.

Ein halbes Jahr später, nach einem Tausende Kilometer langen Irrweg auf der Flucht, steht er ganze elf Kilometer westlich der Simón-Bolívar-Brücke, in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta. Und er hat alles verloren: Sein Zuhause, seinen Job, und jetzt auch seine Gesundheit. Ronald Reyes ist 24 Jahre alt, aber manchmal steht er da und fragt sich, wie viel Zeit ihm noch zum Leben bleibt.