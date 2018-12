Die Chefin

Man glaubt es kaum, aber es hat in der politischen Karriere Angela Merkels auch Tage wie diese gegeben. Tage ganz in Schwarz.

Was in diesem speziellen Fall nicht nur heißt, dass sie am ersten Tag ganz in Schwarz auftritt, sondern auch eine Rede hält, nach der man den Eindruck hat, Merkel gehöre zum konservativen, also tief schwarzen Teil der Christdemokraten.

Es ist der 15. November 2010 in Karlsruhe, und die CDU hat Wochen und Monate hinter sich, die fürchterlich waren. Das lag zum einen daran, dass die Koalition mit der FDP von einer schweren Krise in die nächste stolperte. Zum anderen aber hatten sich CDU-Politiker intern so sehr in einen Streit um Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke verstrickt, dass das Publikum sich fragte, ob der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus und der Bundesumweltminister Norbert Röttgen sich irgendwann zum Duell im Morgengrauen verabreden würden.

Heftig also tobte der Streit, bis sich die Kanzlerin und ihr Fraktionschef Volker Kauder dafür entschieden, dem Wahlkämpfer Mappus Raum zu geben und den Umweltminister Röttgen einzubremsen. Ergebnis war eine Laufzeitverlängerung – und um an diesem Beschluss auch wirklich gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, zelebrierten Merkel und Co. in Karlsruhe das, was später als "schwarze Messe" in die Annalen der Partei eingehen würde.