Am Anfang standen die Zweifel. Shawn Zhang konnte einfach nicht glauben, was er aus seiner Heimat China hörte. Es gebe große Lager, in denen Tausende Uiguren gefangen gehalten würden, ohne Anklage, ohne Urteil, mit ungewisser Zukunft – so berichteten ausländische Medien seit Herbst 2017.