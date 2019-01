Egal welches Ergebnis am Ende steht: Um überhaupt eines zu erreichen, könnte es sein, dass es zu einer Verlängerung der Übergangsphase nach Artikel 50 des EU-Vertrages kommt. So würde Zeit für Verhandlungen und das weitere Prozedere geschaffen. Theresa May hat das zwar vor der Abstimmung ausgeschlossen, doch hinter den Kulissen in London wird darüber gesprochen, genau wie in Brüssel.

Im Artikel 50 ist festgelegt, wie die Verhandlungen über den Austritt eines Landes aus der EU ablaufen sollen. Hier steht, dass die Parteien sich zwei Jahre Zeit lassen können - und eine Fristverlängerung möglich ist. Aber nur, wenn alle EU-Mitgliedsländer dieser zustimmen. Eine Verlängerung der Frist scheint nur bis Ende Juni 2019 relativ problemlos möglich; sonst müsste Großbritannien an der Europawahl teilnehmen. Das neugewählte EU-Parlament kommt Anfang Juli zusammen.

Jenseits der Fristverlängerung gibt es grundsätzlich vier verschiedene Optionen, wie es weitergehen könnte.