Ein Jahr nachdem die Briten für den Brexit gestimmt hatten, begannen am 19. Juni 2017 die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Am 14. November 2018 legten Europäische Kommission und britische Regierung dann den Brexit-Deal vor, also das Abkommen über den Austritt. Von den Regierungschefs der EU wurde es gebilligt.