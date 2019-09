07:30

Bangkok, Thailand

Es sind nicht viele Schüler, die sich in Bangkok trauen zu demonstrieren. In einem Land, deren Regierung vom Militär dominiert wird, kann das heikel sein. Doch die etwa 200 Jugendlichen haben sich was Spezielles einfallen lassen: Sie stürmen das Umweltministerium, rufen „Rettet die Welt“, werfen sich zu Boden und stellen sich tot. Ein Hinweis darauf, was passieren wird, wenn die Menschen nicht handeln.



In Südostasien steht Klimapolitik nicht im Mittelpunkt, mit der Abholzung des Urwalds und den stattdessen gepflanzten Ölbaum-Plantagen lässt sich sehr viel Geld verdienen. Auch mit dem Tourismus, vor allem aus Europa. Der muss natürlich mit dem klimaschädlichen Flieger nach Bangkok kommen. Diese Widerspruch hat auch die Demonstrantin mit dem Fußballtrikot offensichtlich übersehen, die Werbung darauf heißt: „Fly Emirates“.